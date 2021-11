Cina: prevista crescita a due cifre Ide nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 18 NOV - L'ampio mercato cinese è diventato sempre più attraente per gli investitori stranieri, e le loro aspettative e la fiducia nel Paese rimangono stabili, ha affermato oggi Shu Jueting, portavoce del ministero del Commercio, in una conferenza stampa virtuale.

"L'economia cinese ha recuperato in modo costante e sta ancora godendo di vantaggi competitivi a tutto tondo in termini di industrie portanti, infrastrutture, risorse umane e ambiente commerciale", ha proseguito il funzionario del Ministero.

Gli investimenti diretti esteri (Ide) in Cina continentale dovrebbero registrare "una crescita a due cifre" nel 2021, e stando alle parole di Shu, la nazione è in grado di raggiungere il suo obiettivo di stabilizzarli.

I dati ufficiali mostrano che nei primi 10 mesi dell'anno gli Ide in uso effettivo sono aumentati del 17,8% anno su anno arrivando a 943,15 miliardi di yuan, ovvero 142,01 miliardi di dollari.

Nello stesso periodo, gli investimenti diretti esteri nel settore dei servizi sono cresciuti del 20,3% su base annua, mentre le industrie high-tech hanno notato un incremento del 23,7% in termini di afflusso di Ide.

Secondo un rapporto della Camera di Commercio americana in Cina pubblicato all'inizio di quest'anno, due terzi delle imprese associate intervistate hanno dichiarato che avrebbero aumentato gli investimenti nel Paese asiatico.

L'U.S.-China Business Council ha affermato inoltre nel suo Member Survey 2021 che la maggioranza delle aziende intervistate ha mantenuto la redditività in Cina, e oltre il 40% di queste prevede di accrescere gli investimenti nel Paese asiatico nel prossimo anno. (XINHUA)