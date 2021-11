Cina: Ningxia riprenderà le lezioni in presenza

(XINHUA) - YINCHUAN, 18 NOV - Le scuole elementari e medie nella regione autonoma Ningxia Hui nella Cina nord-occidentale riprenderanno gradualmente le lezioni in presenza a partire da domani, dal momento che la regione ha eliminato tutte le sue aree a medio e alto rischio per il nuovo Coronavirus.

Le scuole medie nelle sei aree a livello di contea nella regione che avevano riportato casi di Covid-19 nel corso dell'ultima recrudescenza riprenderanno le lezioni in presenza a partire da domani, mentre gli asili e le scuole primarie lo faranno a partire dal 25 novembre.

Nella giornata di domani, inoltre, le lezioni in presenza riprenderanno anche in altre 11 zone a livello di contea senza alcun caso segnalato.

Un totale di 45 casi confermati di Covid-19 sono stati segnalati durante la recente recrudescenza nella regione, 28 dei quali sono stati dimessi dalle strutture ospedaliere in cui erano in cura a seguito di guarigione. (XINHUA)