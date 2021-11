Cina: Jiangsu, +16,7% commercio estero gen-ott

(XINHUA) - NANCHINO, 18 NOV - La provincia dello Jiangsu, centro manifatturiero cinese, ha osservato una robusta crescita del commercio estero nei primi dieci mesi del 2021, come reso noto oggi dalle autorità doganali locali.

Il valore totale delle importazioni e delle esportazioni della provincia cinese orientale ha raggiunto infatti i 4.210 miliardi di yuan (circa 660 miliardi di dollari) nei primi dieci mesi del 2021, in crescita del 16,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nello specifico, le esportazioni sono salite fino a 2.610 miliardi di yuan, segnando un aumento del 18,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le importazioni hanno totalizzato 1.600 miliardi di yuan, in crescita del 14,1%.

Nel periodo tra gennaio e ottobre, il volume commerciale della provincia con i suoi principali partner commerciali, tra cui l'Unione Europea, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico e gli Stati Uniti è aumentato rispettivamente del 18,2%, 19,5% e del 12,2%, mentre quello con i Paesi che aderiscono all'iniziativa Belt and Road è cresciuto del 21,7% arrivando a 1,060 miliardi di yuan.

Le imprese private hanno continuato ad essere grandi contributori del commercio estero dello Jiangsu, registrando un volume di import ed export pari a 1.600 miliardi di yuan nei primi 10 mesi, in crescita del 28,8% rispetto all'annualità precedente, rappresentando quindi il 38,1% del commercio estero totale. (XINHUA)