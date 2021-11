Cina-Europa: Guizhou avvia 1° servizio treno diretto

(XINHUA) - GUIYANG, 18 NOV - Il primo servizio diretto di treno merci Cina-Europa che collega la provincia del Guizhou nella Cina sud-occidentale e Mosca, in Russia, ha iniziato oggi il servizio.

Stando a quanto reso noto dal dipartimento provinciale del commercio della provincia, il vagone inaugurale carico di beni, tra cui chitarre, componenti elettronici e ceramiche, dovrebbe giungere a Vorsino, Mosca il 3 dicembre.

Non è prevista alcuna sosta lungo il nuovo itinerario e il treno lascerà la Cina passando per l'interporto di Manzhouli al confine Cina-Russia alla volta della sua destinazione.

La nuova tratta dovrebbe ridurre i tempi di trasporto a 15 giorni, rispetto ai 53 di percorrenza via mare.

In passato, le merci nel Guizhou contavano principalmente sui treni merci Cina-Europa in partenza da città quali Chongqing, Chengdu e Xi'an per raggiungere gli Stati europei e dell'Asia centrale.

La provincia interna, tuttavia, prevede di avviare ulteriori servizi di treni merci Cina-Europa per destinazioni quali Polonia e Germania. (XINHUA)