Cina: Bilibili, +61% in terzo trimestre 2021

(XINHUA) - SHANGHAI, 18 NOV - La piattaforma cinese di intrattenimento online Bilibili ha registrato una forte crescita dei ricavi nel terzo trimestre del 2021, grazie alla rapida espansione della propria base di utenti.

La società ha raggiunto un totale di entrate operative pari a 5,21 miliardi di yuan (circa 816,6 milioni di dollari) durante il periodo in esame, in crescita del 61% su base annua, come ha mostrato nel rapporto finanziario pubblicato ieri.

Nel frattempo, il numero degli utenti attivi mensili medi ha raggiunto i 267 milioni, con un aumento del 35% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Durante il terzo trimestre, la società ha lanciato tre giochi, agendo come distributore esclusivo per la Cina. Nel rapporto si legge che i ricavi dei giochi per dispositivi mobili sono arrivati a 1,4 miliardi di yuan, con una crescita del 9%.

Le entrate totali previste dalla società per il quarto trimestre del 2021 saranno tra 5,7 miliardi di yuan e 5,8 miliardi di yuan. (XINHUA)