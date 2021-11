Cina: Belt&Road, innovazione e sostenibilità

(XINHUA) - PECHINO, 18 NOV - L'Iniziativa Belt&Road (Belt and Road Initiative o Bri) si è evoluta ed è diventata un faro di crescita economica per i Paesi che vi partecipano, con maggiore enfasi sull'innovazione e la sostenibilità, iniettando lo slancio tanto necessario alla ripresa globale.

Agli occhi di Han Wenxiu, un alto funzionario del Comitato centrale per gli affari finanziari ed economici, la Bri proposta dalla Cina otto anni fa è stata sempre più orientata a raggiungere una crescita innovativa e sostenibile.

"Insieme alla comunità internazionale, aiutiamo i Paesi a basso reddito ad affrontare i problemi di indebitamento e abbiamo dato il maggior contributo alla G20 Debt Service Suspension Initiative e all'estensione del debito", ha affermato Han.

Per garantire la sostenibilità del debito, la Cina ha lanciato un quadro di sostenibilità (Debt Sustainability Framework) per i Paesi partecipanti, che ha lo scopo di ottimizzare il sistema politico per la prevenzione e il controllo del rischio, oltre a migliorare la qualità e l'efficienza degli investimenti.

Jin Liqun, presidente della Asian Infrastructure Investment Bank, ha anche osservato che gli investimenti sono stati intensificati nel nuovo settore energetico e che la cooperazione tra la Cina e le nazioni coinvolte nella Bri si è ulteriormente rafforzata. (SEGUE)