Cina: Belt&Road, innovazione e sostenibilità (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 NOV - Questo scenario è favorevole alla trasformazione economica e alla crescita nei Paesi partecipanti, ha aggiunto Jin.

Definendo l'iniziativa una piattaforma pubblica popolare per la cooperazione internazionale, Han ha elencato una serie di mega progetti come la ferrovia Cina-Laos e quella ad alta velocità Jakarta-Bandung che hanno portato notevoli benefici alla popolazione locale.

Il commercio della Cina con gli Stati che partecipano alla Bri ha superato i 9.200 miliardi di dollari a fine 2020 e gli investimenti diretti aggregati della nazione asiatica in questi Paesi hanno raggiunto quasi 140 miliardi di dollari.

Anche i settori emergenti come l'economia digitale sono stati un'area chiave per la cooperazione, ha continuato Han, aggiungendo che intensificando la cooperazione nell'innovazione, la Cina ha condiviso i frutti del nuovo ciclo della rivoluzione tecnologica e della riforma industriale con i propri partner della Bri.

Lo sviluppo sostenibile, che è considerato la chiave per la ripresa post-pandemia e la crescita economica a lungo termine, si riflette anche nella cooperazione della Bri in settori come la salute e la riduzione della povertà. (SEGUE)