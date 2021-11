Cina: baby snowboarder di 11 mesi è virale online

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 18 NOV - Con l'inizio della nuova stagione sciistica, sciatori e snowboarder entusiasti non vedono l'ora di correre a Chongli per raggiungere le sue piste e tra questi c'è anche Wang Yuji, di 11 mesi, che riesce a malapena a camminare.

Ciononostante, di recente il video della piccola che scivola giù per la collina a bordo di uno snowboard è diventato virale online, attirando molta attenzione.

Fan Xueyin, madre della bambina, ha detto ai giornalisti di Xinhua in un'intervista esclusiva che quella che si vede nel video era la prima volta in cui la piccola Yuji faceva snowboard: "io e mio marito siamo entrambi nati negli anni '80", spiega Fan, "viviamo e lavoriamo a Pechino; uno come designer e l'altro nel settore Internet".

Sebbene non siano atleti professionisti, i genitori di Yuji sono entrambi amanti degli sport all'aperto, dal ciclismo al campeggio, alla maratona, con la speranza di stimolare l'interesse della loro piccola per le attività outdoor e gli sport sulla neve.

"Dato che a breve la Cina ospiterà le Olimpiadi invernali, ci sentiamo davvero incoraggiati a provare gli sport su ghiaccio e neve", spiega la mamma, che continua: "di recente, abbiamo imparato a fare snowboard per la prima volta quindi abbiamo portato anche la nostra bambina, pensando di farle provare qualcosa di nuovo". (SEGUE)