Cina: baby snowboarder di 11 mesi è virale online (2)

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 18 NOV - "La filosofia della nostra famiglia è sempre stata quella di incoraggiare nostra figlia a fare qualsiasi sport pratichiamo noi genitori. Non scegliamo sport in cui noi stessi non siamo abili. Così, io e suo padre siamo andati a fare snowboard e abbiamo preso una piccola tavola anche per lei".

Nonostante lo snowboard potrebbe sembrare un po' troppo per una bambina di 11 mesi che riesce a malapena a stare in piedi o a camminare, l'ottima fisicità di Yuji le permette di provare diversi sport.

"Pensavamo di farla provare quando sarebbe stata più grande ma invece le è piaciuto molto", afferma Fan, "quando l'ha fatto a casa, non ha avuto paura e si è divertita".

"Siamo venuti al Thaiwoo Ski Resort molte volte. Yuji si è trovata molto bene con il personale e i vicini. A differenza della vita in città, qui può giocare all'aria aperta per tre o quattro ore al giorno e questo è meraviglioso".

Fan, che durante le Olimpiadi estive di Pechino del 2008 era al secondo anno di college, ricorda la splendida atmosfera olimpica di allora: "speriamo di tornare presto a Chongli per vivere i Giochi invernali". (XINHUA)