Cina: a Xi'an rinvenuto antico condotto di drenaggio

(XINHUA) - XI'AN, 18 NOV - I reperti di un condotto di drenaggio, di una strada e resti di solchi lasciati da antichi veicoli sono stati rinvenuti presso le rovine di Haojing, un'antica città capitale risalente alla dinastia Zhou occidentale (1046-771 a.C.), secondo quanto reso noto dalla Shaanxi Academy of Archaeology.

Quest'ultimo ha fatto sapere ieri che il condotto di drenaggio è stato scoperto nelle fondamenta dell'edificio n. 14 nel versante centro-meridionale, scavato tra il 2019 e il 2020.

Lunghe oltre 3 metri, le rovine del condotto sono composte a loro volta da quattro tubi di terracotta a sezione circolare con un diametro di circa 25 centimetri e forniscono materiale fisico per ulteriori studi sul sistema di drenaggio dell'edificio n.

14.

Nel frattempo, dal recente scavo è stata riportata alla luce anche un'antica strada che riporta un solco di circa 12 metri di lunghezza.

A circa 1,4 metri sopra la superficie esistente, la strada si estende per circa 30 metri da ovest a est con una larghezza di circa 6 metri. Il solco, tracciato da un veicolo, è lungo circa 12 metri e profondo 8 centimetri. Si tratta della prima volta in cui gli archeologi rinvengono presso il sito simili resti di strade e tracce di veicoli.

Si ritiene che il sito n. 14, che copre più di 1.800 metri quadrati, sia stato usato nel periodo medio e tardo della dinastia Zhou occidentale e questo è di grande importanza per ulteriori ricerche sulle funzioni dell'architettura, sulle tecniche di costruzione e la struttura della capitale della dinastia.

Il sito di Haojing, un tempo sede della capitale della dinastia Zhou occidentale, è stato scavato nell'attuale città di Xi'an, capoluogo della provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi. Le antiche rovine coprono una superficie totale di circa 920 ettari. (XINHUA)