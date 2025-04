Gli Stati Uniti sono vicini a un accordo per TikTok: "diversi investitori sono coinvolti". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Il presidente ha imposto la scadenza del 5 aprile per la vendita della divisione americana di TikTok per evitare che l'app sia vietata negli Usa.



