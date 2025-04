Trump attacca 4 senatori Gop contrari ai dazi al Canada

Donald Trump si è scagliato contro quattro senatori repubblicani, accusandoli di slealtà per opporsi alla sua decisione di imporre dazi al Canada per il traffico di fentanyl. In un post su Truth Social, il presidente ha puntato il dito contro Mitch McConnell, Rand Paul, Susan Collins e Lisa Murkowski ammonendoli che stanno "giocando con la vita del popolo americano" e facendo il gioco dell'opposizione.

I dem hanno avanzato al Senato una risoluzione volta a ribaltare la dichiarazione di emergenza usata da Trump per giustificare le tariffe.



