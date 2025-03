Trump, 'Putin farà la sua parte nei negoziati sull' Ucraina'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aspettarsi che il presidente russo Vladimir Putin "farà la sua parte" nell'ambito di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, ribadendo la sua fiducia nel presidente russo nei confronti del quale aveva in precedenza espresso dei dubbi.

"Penso che manterrà fede a quanto mi ha detto e credo che rispetterà la sua parte dell'accordo ora", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.

Trump ha poi preannunciato l'intenzione di recarsi in Arabia Saudita forse già nel prossimo mese, nel suo primo viaggio all'estero dal suo ritorno al potere.

Ha infine paragonato la condanna per frode della leader di estrema destra francese Marine Le Pen e il divieto di ricandidarsi alle sue battaglie legali. "Le è stato vietato di candidarsi per cinque anni ed era la candidata principale.

Sembra questo Paese, sembra molto questo Paese", ha detto Trump, descrivendo la sentenza della corte come "una cosa molto importante".



