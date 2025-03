Musk, condanna Le Pen è un abuso del sistema legale

"Quando la sinistra non può vincere al voto democratico abusa sul sistema legale per incarcerare i loro rivali. Questa è la sua strategia standard in tutto il mondo". Lo afferma Elon Musk su X commentando un post di Mike Benz su Marine LePen. "Marine Le Pen in Francia, Bolsonaro in Brasile, Imran Khan in Pakistan, Matteo Salvini in Italia, Donald Trump in America, Calin Georgescu in Romania. La persecuzione penale di ogni sfidante populista è una pugnalata al cuore della credibilità della democrazia", ha scritto Benz.





