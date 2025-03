"La Groenlandia è molto importante per la pace nel mondo". Lo ha detto Donald Trump.

Gli Stati Uniti devono prendere il controllo della Groenlandia per "la pace nel mondo", ha detto Trump. "Non stiamo parlando di pace per gli Stati Uniti. Stiamo parlando di pace nel mondo.

Stiamo parlando di sicurezza internazionale", ha aggiunto Trump.

Il vicepresidente JD Vance e altri funzionari statunitensi sono in visita in una base militare in Groenlandia.



