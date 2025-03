La Casa Bianca respinge la proposta di Putin per un voto sotto egida Onu

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

La proposta di Putin: 'Amministrazione transitoria per l'Ucraina' - Notizie - Ansa.it

'Sotto l'egida dell'Onu' e per organizzare le elezioni. 'Iniziativa strategica su tutto il fronte ucraino'. Cremlino: 'Se l'Ue non riduce le sanzioni, non segue la via della pace' (ANSA)