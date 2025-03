Trump a Ue e Canada, 'se vi coordinate contro Usa, nuovi dazi'

Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato giovedì l'Unione Europea e il Canada di imporre ulteriori dazi doganali se riterrà che stiano coordinando le loro azioni a scapito degli Stati Uniti, in risposta alla guerra commerciale avviata da Washington.

"Se l'Unione Europea collabora con il Canada per danneggiare economicamente gli Stati Uniti, verranno imposti dazi su larga scala, ben più elevati di quelli attualmente previsti, per proteggere il miglior amico che entrambi questi Paesi abbiano mai avuto!", ha scritto Trump sul social network TruthSocial.





