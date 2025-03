Scontro tra Trump e la California sugli studenti trans e gay

Nuovo scontro tra Casa Bianca e California. L'ennesimo braccio di ferro tra l'amministrazione Trump e il bastione democratico è sulla scuola pubblica, con miliardi di dollari di fondi governativi in gioco.

Il ministero dell'Istruzione di Washington ha avviato un'indagine su una legge, firmata dal governatore Gavin Newsom a luglio, che permette alle scuole californiane di non informare le famiglie sull'orientamento sessuale e l'identità di genere dei loro figli. Questa norma, in vigore in tutti gli istituti pubblici dello stato più popoloso dell'Unione, mette al riparo maestri e professori dalle ritorsioni che stavano subendo nei distretti scolastici repubblicani per aver difeso la privacy degli studenti gay e transgender, anche dagli stessi genitori.

Il punto di vista della nuova amministrazione repubblicana è chiaro e si inquadra in un più ampio attacco ai diritti delle persone trans: "Non solo è immorale, ma è anche potenzialmente in contraddizione con la legge federale che le scuole della California nascondano ai genitori e ai tutori informazioni cruciali sul benessere di uno studente. Gli insegnanti non dovrebbero occuparsi dell'identità sessuale e della salute mentale dei minori. Questa responsabilità e questo privilegio spettano a un genitore o a una persona di fiducia", ha dichiarato la segretaria del Dipartimento dell'Istruzione, Linda McMahon.

Si tratta dell'ultimo scontro tra il governo Trump e lo stato guidato dai democratici su una serie di questioni che vanno dall'immigrazione ai cambiamenti climatici. Ma le conseguenze questa volta fanno tremare Sacramento. Se i funzionari stabiliranno che la California viola la legge federale in materia (il Family Education Rights Privacy Act), lo stato potrebbe perdere parte degli 8 miliardi che ogni anno riceve da Washington per finanziare le scuole pubbliche. Secondo il Los Angeles Times, questi fondi comprendono 2,1 miliardi di dollari per compensare gli effetti della povertà familiare e 1,33 miliardi di dollari per gli studenti con disabilità.



