Trump, dazi secondari su acquisti petrolio-gas da Caracas

Donald Trump ha annunciato oggi su Truth una "tariffa secondaria" su Caracas, in base alla quale "qualsiasi Paese che acquisti petrolio e/o gas dal Venezuela sarà costretto a pagare una tariffa del 25% agli Stati Uniti su qualsiasi commercio che faccia con il nostro Paese". Il presidente la spiega con "numerose ragioni, tra cui il fatto che il Venezuela ha inviato negli Stati Uniti, intenzionalmente e ingannevolmente, sotto copertura, decine di migliaia di criminali di alto livello e di altro tipo, molti dei quali sono assassini e persone di natura molto violenta".

"Tra le bande che hanno inviato negli Stati Uniti, c'è Tren de Aragua, a cui è stata data la designazione di 'Organizzazione terroristica straniera'.

Siamo in procinto di riportarli in Venezuela: è un compito arduo! Inoltre, il Venezuela è stato molto ostile agli Stati Uniti e alle libertà che sposiamo.

La tariffa entrerà in vigore il 2 aprile, 'giorno della liberazione in America'.

Trump scrive inoltre che il suo messaggio su Truth serve anche come notifica alle agenzie governative Usa interessate dalla decisione.



