La Casa Bianca conferma, un reporter ha ricevuto per sbaglio piani dell'attacco agli Houthi

La Casa Bianca ha confermato che un giornalista della rivista The Atlantic ha ricevuto per sbaglio piani di guerra su una chat confidenziale, dopo che alcuni media avevano pubblicato indiscrezioni secondo le quali alti funzionari americani, tra cui il vicepresidente e il segretario alla Difesa, hanno discusso i piani di guerra in una chat di gruppo di Signal.

Si tratta in particolare dei piani dettagliati per l'attacco avvenuto il 15 marzo contro i ribelli Houthi in Yemen, che il caporedattore della rivista, Jeffrey Goldberg, ha ricevuto in anticipo.

Secondo il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Brian Hughes, il numero del reporter è stato "erroneamente incluso in una chat di gruppo altamente confidenziale". "Stiamo indagando su come il suo numero sia stato aggiunto per errore", ha sottolineato.

