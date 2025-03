Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin "non ha respinto il cessate-il-fuoco". Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca il presidente americano ha anche aggiunto che oggi "ha avuto un paio di buone conversazioni su Russia e Ucraina".

"La Russia ha più sanzioni di tutti". Lo ha detto Donald Trump rispondendo ad una domanda dei giornalisti della Casa Bianca sui negoziati per la pace in Ucraina.



