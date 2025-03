Spari fuori dal quartier generale della Cia, un uomo si è barricato e urla minacce

Ci sono stati degli spari fuori dal quartier generale della Cia, a Langley, in Virginia. Lo riferiscono i media americani sottolineando che c'è una forte presenza di polizia nei pressi della sede dell'Agenzia. Sul posto anche le squadre anti-bomba.

Gli spari fuori dal quartiere generale della Cia, in Virginia, provenivano da un uomo "in preda ad una crisi di nervi". Lo ha detto la polizia aggiungendo che la persona in questione si è "barricata" e "urla minacce" senza tuttavia spiegare se si trovi dentro l'Agenzia o nel perimetro esterno. Tutte le strade sono chiuse al traffico.



