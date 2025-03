Spari sono stati segnalati fuori dal quartier generale della Cia, a Langley, in Virginia. A quanto pare, a sparare sarebbe stato un uomo "in preda a una crisi di nervi", secondo quanto afferma la polizia aggiungendo che la persona in questione si è "barricata" e "urla minacce" senza tuttavia spiegare se si trovi dentro l'Agenzia o nel perimerto esterno. Tutte le strade sono chiuse al traffico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA