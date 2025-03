Trump, 'non allenterò i dazi su acciaio e alluminio'

Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato di non avere "alcuna intenzione" di allentare i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio.

"No, non ne ho intenzione", ha detto Trump ieri sera ai giornalisti a bordo dell'Air Force One rispondendo a una domanda.

Il presidente ha invece confermato la promessa di imporre dazi reciproci già dal due aprile per porre rimedio alle pratiche commerciali che Washington ritiene ingiuste, aumentando la possibilità che più prodotti e partner commerciali vengano presi di mira.



