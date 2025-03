Mosca: 'Inviare peacekeeper Nato in Ucraina equivale a una guerra'

L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, ha detto alla Cnn che si aspetta che il presidente Usa parli con Vladimir Putin questa settimana.



Witkoff, parlando dopo quelli che ha definito colloqui positivi con Putin a Mosca, ha detto di sperare in un vero progresso per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Witkoff ha detto che le differenze tra Ucraina e Russia si sono ristrette e che spera di vedere alcuni progressi reale nei negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina.

La risposta di Hamas è "totalmente inaccettabile" e il tempo si sta esaurendo, ha detto Witkoff, che nei giorni scorsi aveva avanzato una proposta "ponte" per la liberazione degli ostaggi a Gaza e l'avvio della seconda fase della tregua.

La Russia ha ripetutamente affermato che non dovrebbero esserci "peacekeeper" della Nato in Ucraina. Se l'alleanza decidesse di aiutare Kiev in questo modo, significherebbe una guerra. Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, riporta la Tass. "Macron e Starmer fingono di essere stupidi - scrive su X -. Di volta in volta gli viene detto che i peacekeeper devono provenire da Stati non appartenenti alla Nato. Ditelo e basta: se volete dare aiuti militari ai neonazisti a Kiev, ciò significa guerra con la Nato. Consultatevi con Trump, feccia".

