Iran, 'gli Usa non dettino la nostra politica estera'

Gli Stati Uniti "non hanno il diritto di dettare" la politica estera dell'Iran: lo ha scritto oggi su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in risposta al messaggio pubblicato ieri su Truth dal presidente statunitense Donald Trump, che ordinava a Teheran di cessare "immediatamente" il suo sostegno agli Houthi nello Yemen.

"Il governo degli Stati Uniti non ha alcuna autorità o diritto di dettare la politica estera dell'Iran", si legge nel post di Araghchi, che chiede di "fermare le uccisioni del popolo yemenita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA