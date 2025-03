'Trump minaccia la Groenlandia ma chiede le uova alla Danimarca'

Donald Trump ha promesso di prendersi "in un modo o nell'altro" la Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca, ma non ha esitato a chiedere a Copenaghen e ad altri Paesi europei minacciati con i dazi se possono esportare uova negli Usa per fronteggiare i loro prezzi stellari a causa dell'influenza aviaria. Lo scrive la Reuters citando la Danish egg association, che ha ricevuto una lettera da un rappresentante del dipartimento dell'agricoltura Usa in Europa.

"Stiamo ancora aspettando ulteriori indicazioni da Washington sui prossimi passi, ma avete una stima del numero di uova che potrebbero essere fornite agli Stati Uniti (supponendo che soddisfino tutti i requisiti di importazione)?", si legge nella lettera, inviata all'inizio di marzo.

Trump aveva promesso di abbassare il costo delle uova - di cui gli americani sono grandi consumatori - sin dal primo giorno del suo insediamento ma i prezzi sono cresciuti del 59% in febbraio. E l'incremento è tale che sta aumentando anche il contrabbando di uova dal Messico: i sequestri sono aumentati sino al 36% in questo anno fiscale, rispetto a quello precedente, secondo dati della polizia doganale.



