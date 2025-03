Starbucks condannata a pagare 50 milioni a fattorino ustionato

Una giuria in California ha ordinato a Starbucks di pagare 50 milioni di dollari per risarcimento danni a un fattorino rimasto gravemente ustionato a causa del coperchio non correttamente chiuso di una bevanda calda. Lo riporta la Cnn.

Michael Garcia stava prendendo delle bevande al drive-through di Los Angeles quando "ha riportato gravi ustioni, e danni ai genitali e alle gambe quando i bicchieri con le bevande si sono rovesciate. Secondo la causa intentata presso la Corte superiore della California nel 2020 Starbucks era accusata di aver violato il suo dovere di diligenza non chiudendo bene il coperchio.

Michael Parker, l'avvocato di Garcia, ha detto che il suo cliente stava prendendo tre bevande, una delle quali non era stata correttamente chiusa. Quando il barista ha consegnato l'ordine una bevanda è caduta dal contenitore e su Garcia.

Starbucks ha dichiarato che intende presentare ricorso contro il verdetto.

"Siamo solidali con il signor Garcia, ma non siamo d'accordo con la decisione della giuria secondo cui siamo stati responsabili di questo incidente e riteniamo che il risarcimento richiesto sia eccessivo", ha affermato un portavoce dell'azienda in una dichiarazione. "Ci siamo sempre impegnati a rispettare i più elevati standard di sicurezza nei nostri locali, inclusa la gestione delle bevande calde".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA