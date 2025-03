Rubio, ambasciatore Sudafrica persona non grata

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che l'ambasciatore del Sudafrica negli Stati Uniti non è più il benvenuto negli Stati Uniti. "Non abbiamo nulla da discutere con lui e quindi è considerato persona non grata", ha affermato in un post su X.

Ebrahim Rasoom, ha scritto Rubio su X, "alimenta le tensioni razziali, odia gli Stati Uniti e odia il presidente" Donald Trump. Nelle scorse settimane Trump ha attaccato piu' volte Pretoria, accusando di confiscare le terre ai contadini bianchi e offrendo loro un "rapido percorso verso la cittadinanza Usa".

Il Sudafrica e' il paese di origine di Elon Musk.



