I Vance al loro primo concerto al Kennedy Center, fischi e buu

Il vicepresidente Usa JD Vance e la moglie Usha sono stati accolti da fischi e buu durante la loro partecipazione ad un concerto al Kennedy Center a Washington, la prima dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. Quando la coppia ha preso posto nella prima fila di palchi dietro la platea, il pubblico ha manifestato rumorosamente tutto il suo dissenso, frustrato anche dalle lunghe code e dal ritardo di mezzora causati dalle severe misure di sicurezza, con tanto di metal detector prima dell'ingresso in sala.

La contestazione riflette anche lo sdegno per il colpo di mano al Kennedy Center da parte di Trump, che ha azzerato il board, ne ha nominato uno con amici, alleati e loro mogli (tra cui quella di Vance) e si e' fatto eleggere presidente promettendo di mettere fine ad una programmazione "woke". I Vance hanno assistito comunque a tutto il programma, interamente russo: il concerto per violino numero 2 di Shostakovich (solista il greco Leonidas Kavakos) e Petrushka di Stravinsky, eseguiti con successo dalla National Symphony Orchestra diretta da Gianandrea Noseda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA