Consigliera Trump, stop a contratti con tre agenzie di stampa

Gli Stati Uniti dovrebbe annullare i contratti pubblici con le tre maggiori agenzie di stampa, l'Agence France-Presse, la Reuters e l'Associated Press.

Lo afferma Kari Lake, l'ex giornalista divenuta alleata di Donald Trump, annunciando di aver iniziato a muoversi in questa direzione in qualità di consigliera speciale dell'US Agency for Global Media. Gli Stati Uniti "non dovrebbero più pagare società di media esterne per dirci quali sono le notizie, dovremmo produrre notizie noi stessi. E se non fosse possibile, i contribuenti americani dovrebbero chiedere di sapere il perché", ha detto.



