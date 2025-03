La polizia ha arrestato 98 dei manifestanti pro-palestinesi che sono entrati alla Trump Tower di New York. Lo riferisce la Cnn. Oltre 120 persone si erano date appuntamento nel grattacielo di Donald Trump sulla Fifth Avenue per sostenere i palestinesi e l'attivista Mahmoud Khalil, arrestato in questi giorni.



