In risposta ai dazi del 25% sull'"elettricità" imposti dall'Ontario in arrivo, "ho incaricato il mio Segretario al Commercio di aggiungere una tariffa aggiuntiva del 25%, arrivando quindi al 50%, su tutto l'acciaio e l'alluminio in arrivo negli Stati Uniti dal Canada".

Lo annuncia Donald Trump su Truth.



