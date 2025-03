Trump, 'acquisterò una Tesla per dimostrare mio sostegno a Musk'

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato oggi che acquisterà una "nuova Tesla" per dimostrare il suo sostegno al principale donatore e consigliere della campagna elettorale, l'amministratore delegato della stessa casa automobilistica, Elon Musk.

"Ai repubblicani, ai conservatori e a tutti i grandi americani, Elon Musk sta 'mettendo tutto in gioco' per aiutare la nostra nazione e sta facendo un LAVORO FANTASTICO!", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social poco dopo la mezzanotte di martedì (le 5:00 in Italia). "Ma i lunatici della sinistra radicale, come spesso accade, stanno cercando di boicottare illegalmente e collusivamente la Tesla, una delle più grandi case automobilistiche del mondo e la 'creatura' di Elon, per attaccare e danneggiare Elon e tutto ciò che rappresenta", ha aggiunto.

"Domani mattina comprerò una Tesla nuova di zecca come dimostrazione di fiducia e sostegno a Elon Musk, un vero grande americano - ha annunciato Trump -. Perché dovrebbe essere punito per aver messo le sue straordinarie capacità al servizio di MAKE AMERICA GREAT AGAIN???".

Gli azionisti di Tesla temono boicottaggi da parte del pubblico per l'orientamento politico di Musk ed i suoi stretti legami con Trump. Alcuni proprietari di Tesla hanno deciso di vendere le loro auto a causa dell'incursione di Musk in politica, incluso il suo sostegno a Trump e ai partiti di estrema destra in Europa, oltre alla condivisione di teorie cospirative online. Le azioni Tesla hanno chiuso ieri con un ribasso di oltre il 15%, il calo maggiore dal 2020.



