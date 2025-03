The Apprentice, reality show con Trump in streaming su Prime

Il reality show che fece di Donald Trump una celebrity è ora disponibile in streaming su Prime Video. Amazon ha annunciato che trasmetterà la prime sette stagioni di 'The Apprentice' con cadenza settimanale. Lo show fu trasmesso per la prima volta nel 2004 sul network Nbc, andò avanti per 15 stagioni in diversi format e in esso venivano giudicate le capacità imprenditoriali di un gruppo di concorrenti. Arrivò anche in Italia con lo stesso nome. The Apprentice fu creato da Mark Burnett, il produttore britannico anche dietro 'Survivor' e 'Shark Tank', attualmente con il ruolo di inviato speciale nel Regno Unito per l'amministrazione Trump.

Lo show catapultò l'attuale presidente degli Stati Uniti sotto i riflettori nazionali, grazie ad esso non fu più solo un imprenditore newyorchese. Le prime stagioni furono di enorme successo, con una audience settimanale di 20 milioni di telespettatori. Trump abbandonò il reality nel 2015 per lanciare la sua prima campagna presidenziale. Secondo quanto riferisce Cnn, molto probabilmente trarrà profitto da Prime Video in quanto fu anche produttore esecutivo.

"Non vedo l'ora di rivedermi in questo reality - ha detto Trump in una dichiarazione - tanti ricordi e tanto divertimento, ma soprattutto fu un'esperienza di apprendimento per tutti noi".

Lo streaming di The Apprentice su Amazon è il secondo accordo tra l'azienda di Jeff Bezos e la famiglia Trump. Lo scorso gennaio, Prime Video ha annunciato l'acquisizione dei diritti per un nuovo documentario su Melania Trump. La piattaforma in streaming non ha rivelato la cifra pagata, secondo un'indiscrezione di Puck, si tratterebbe di circa 40 milioni di dollari.



