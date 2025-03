Nuova sentenza su aiuti esteri Usa, Trump deve pagare 2 miliardi

Nuova sentenza sul blocco degli aiuti all'estero bloccati da Donald Trump. Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione di pagare quasi 2 miliardi di dollari congeltari ma ha stabilito che il dipartimento di Stato ha la facoltà di decidere come distribuirlo. Lo riporta Abc news.

Il giudice distrettuale Amir Ali ha ordinato al governo di pagare tutti gli aiuti all'estero approvati prima del 13 febbraio ma ha consentito al presidente di determinare come il denaro possa essere speso "in conformità con la legge". Il giudice ha anche criticato l'amministrazione Trump "per aver tentato di usurpare la capacità del Congresso di gestire gli aiuti" e assumendo "una visione sfrenata del potere esecutivo".

In base alla sentenza, il dipartimento di Stato e Usaid devono presentare entro il 14 marzo un rapporto in cui si illustra in che modo il governo sta rispettando l'ordinanza.



