Tajani, inviata delegazione negli Usa per parlare di dazi

"Intanto vediamo cosa succederà: proprio oggi c'è una delegazione che ho inviato a Washington per parlare con i responsabili americani della situazione dazi, che sta lavorando in sintonia con la Commissione Ue che ha la competenza esclusiva sugli accordi commerciali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un convegno a Ravenna, rispetto alla prospettiva di dazi verso l'Ue. "Il governo ha in testa un progetto per cercare di far sì che il nostro export possa continuare ad andare avanti: intanto credo si debba rafforzare la nostra presenza su altri mercati e trovare il modo di dialogare con gli Usa".



