L'Ontario minaccia il taglio degli elettricità agli Usa

Salgono i toni dello scontro commerciale fra Canada e Stati Uniti. Il premier dell'Ontario, Doug Ford, ha minacciato di tagliare completamente l'elettricità ai tre stati americani confinanti, ovvero New York, Minnesota e Michigan. Confermando dazi del 25% sulle esportazioni di elettricità, Ford nel corso di una conferenza stampa ha assicurato che in caso di escalation non esiterà a tagliare del tutto le forniture. "Credetemi quando vi dico che non voglio farlo. Sto male per gli americani perché non sono loro ad aver iniziato questa guerra commerciale. Solo una persona è responsabile ed è Donald Trump", ha detto.



