Usa revocano il visto a un primo studente 'pro Hamas'

Come minacciato dal Segretario di Stato Marco Rubio, il Dipartimento di Stato Usa ha revocato il visto a un primo studente straniero coinvolto nelle proteste pro Gaza della scorsa primavera.

Lo studente, il cui nome e la cui affiliazione universitaria non sono stati rivelati, è stato collegato ai "disordini pro-Hamas", ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato precisando che l'individuo ("alien", nella terminologia tornata in auge con Donald Trump) sarà espulso dal Paese dalla Immigration and Customs Enforcement.



