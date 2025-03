Trump sospende gran parte dazi al Messico fino al 2 aprile

"È probabile che tutti i beni e servizi che rientrano nell'USMCA", l'accordo di libero scambio tra Messico, Canada e Stati Uniti "otterranno un'esenzione da questi dazi", ha detto Lutnick alla rete, aggiungendo che la proroga sarebbe di un mese.

Donald Trump ha annunciato la sospensione di quasi tutti i dazi al Messico fino al prossimo 2 aprile.

"Dopo aver parlato con la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, annuncia il presidente su Truth, "ho concordato che il Paese non sarà tenuto a pagare dazi su nulla che rientri nell'accordo commerciale fino al 2 aprile".

"L'ho fatto - ha sottolineato il presidente americano - per rispetto della presidente Sheinbaum. Il nostro rapporto è stato molto buono e stiamo lavorando duramente, insieme, al confine, per impedire agli immigrati clandestini di entrare negli Stati Uniti e per fermare il fentanyl. Grazie alla Sheinbaum per il suo duro lavoro e la sua cooperazione".

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha definito un "risultato senza precedenti" la decisione di Trump di sospendere i dazi fino al 2 aprile.

Col presidente Donald Trump "abbiamo avuto una telefonata eccellente e rispettosa in cui abbiamo convenuto che il nostro lavoro e la nostra collaborazione hanno dato risultati senza precedenti, nel rispetto delle nostre sovranità". La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, sul profilo X ha riferito della sua telefonata col leader degli Stati Uniti.

"Continueremo a lavorare insieme, in particolare su questioni di migrazione e sicurezza, che includono la riduzione dell'attraversamento illegale di fentanil verso gli Stati Uniti, così come di armi verso il Messico - prosegue il messaggio-.

"Come ha detto il presidente Trump, il Messico non sarà tenuto a pagare dazi su tutti i prodotti all'interno dell'Accordo di libero scambio nordamericano. Questo accordo è valido fino al 2 aprile, quando gli Stati Uniti annunceranno dazi reciproci per tutti i Paesi", conclude il post.

Donald Trump Trump "probabilmente" rinvierà la maggior parte dei dazi anche per il Canada. Lo ha detto il ministro del Commercio Howard Lutnick in un'intervista a Cnbc.

"È probabile che tutti i beni e servizi che rientrano nell'USMCA", l'accordo di libero scambio tra Messico, Canada e Stati Uniti "otterranno un'esenzione da questi dazi", ha detto Lutnick alla rete, aggiungendo che la proroga sarebbe di un mese.

"Anche con la tregua su alcuni settori", il Canada resta in guerra commerciale con gli Stati Uniti. Lo ha detto il premier canadese Justin Trudeau. "Il nostro obiettivo resta quello di far rimuovere tutte le tariffe", ha detto Trudeau.

I dazi imposti da Donald Trump contro Messico e Canada potrebbero avere un impatto economico "significativo" sui due stretti alleati degli Stati Uniti, ha avvertito il direttore delle comunicazioni del Fondo monetario internazionale Julie Kozack.

