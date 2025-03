Il Canada sospende le misure ritorsione dopo il rinvio Usa sui dazi

In attesa di concludere la tregua in Ucraina, Donald Trump annuncia un cessate il fuoco di un mese sui dazi a Messico e Canada il giorno dopo aver concesso una proroga di 30 giorni alle case automobilistiche - Stellantis, General Motors e Ford - che si erano lamentate con il presidente del fatto che le sue tariffe del 25% contro i vicini a nord e a sud degli Stati Uniti avrebbero causato gravi danni al settore. Prima The Donald ha deciso di ampliare, sempre fino al 2 aprile, l'esenzione a quasi tutti i prodotti che arrivano dal Messico.

"Dopo aver parlato con la presidente del Messico Claudia Sheinbaum", ha dichiarato il tycoon su Truth, "ho concordato che il Paese non sarà tenuto a pagare dazi su nulla che rientri nell'accordo commerciale con gli Stati Uniti fino al 2 aprile". "L'ho fatto - ha sottolineato il presidente americano - per rispetto di Sheinbaum. Il nostro rapporto è stato molto buono e stiamo lavorando duramente, insieme, al confine per impedire agli immigrati clandestini di entrare negli Stati Uniti e per fermare il fentanyl".

Soddisfazione da parte della presidente messicana che ha salutato la decisione del tycoon come un "risultato senza precedenti" definendo "eccellente" lo scambio con Trump. "Abbiamo convenuto che il nostro lavoro e la nostra collaborazione hanno dato risultati senza precedenti, nel rispetto delle nostre sovranità", ha scritto la leader su X assicurando che Città del Messico e Washington continueranno a "lavorare insieme, in particolare su questioni di migrazione e sicurezza".

In serata è arrivata l'estensione fino al 2 aprile anche per il Canada, poco dopo che Trudeau aveva avvertito che il suo Paese continuerà a essere in guerra commerciale con gli Stati Uniti per il prossimo futuro" e il premier dell'Ontario Doug Ford aveva annunciato dazi del 25% sulle esportazioni di elettricità a Minnesota, Michigan e New York a partire da lunedì minacciando perfino di tagliare l'energia tout court. Il presidente americano ha negato che la sua decisione di uno stop temporaneo alle misure sia dipeso dall'andamento delle Borse.

"Non le guardo neanche", ha liquidato la faccenda il tycoom. Sta di fatto però che dall'annuncio dei dazi, i mercati azionari sono crollati e tra le industrie che dipendono dal commercio con Canada e Messico, e che rappresentano più di un quarto delle importazioni e quasi un terzo delle esportazioni statunitensi, si sono diffuse ansia e confusione. Intanto, l'agenzia di rating S&P ha declassato Stellantis da BBB+ a BBB per prospettive sui margini deboli, outlook stabile.

Confermato il rating di breve termine 'A-2'. S&P prevede che il calo dei prezzi in Nord America a fine 2024 e le difficoltà di accesso al credito per i consumatori, in Nord America e in Europa, limiteranno la capacità di Stellantis di aumentare significativamente i volumi e migliorare i margini in questi mercati. A ciò si aggiungono pressioni sugli utili dai dazi Usa sulle importazioni da Messico e Canada. L'outlook stabile è dovuto alla previsione che Stellantis riesca a mantenere le quote in Europa e Nord America.

Il Canada sospende le misure ritorsione dopo il rinvio Usa sui dazi

Il Canada ha deciso di sospendere la maggior parte delle sue misure di ritorsione contro gli Usa dopo che in serata Donald Trump ha annunciato l'estensione dello stop di un mese sui dazi anche per il Canada.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA