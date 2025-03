300.000 studenti scuole pubbliche di Nyc 'cronicamente assenti'

Circa 300.000 studenti delle scuole pubbliche di New York City sono "cronicamente assenti".

Lo rivela un nuovo studio riportato dal New York Post, secondo cui oltre un terzo degli alunni ha perso 10 o più giorni di lezione nell'anno scolastico 2023-2024. "Non potevo credere ai miei occhi quando ho visto i numeri. È incredibile", ha commentato Danyela Souza Egorov del think thank Manhattan Institute, autrice del rapporto. I risultati arrivano mentre i punteggi dei test degli studenti di New York in matematica e lettura rimangono mediocri, nonostante lo stato abbia investito più soldi nell'istruzione di qualsiasi altro nella nazione. Il numero di studenti delle elementari e medie considerati cronicamente assenti è passato dal 26,5% nel periodo 2018-19, precedente la pandemia di covid, al 34,8% nel 2023-24. In generale, l'assenteismo peggiora nel nord dello stato di New York, passando dal 41% al 62,2% a Buffalo, la città natale della governatrice Kathy Hochul. A Rochester invece si è passati dal 44,7% al 59,2%, e a Syracuse dal 34,7% al 46,8%. Il rapporto cita due fattori per l'aumento del numero di bambini e ragazzini che non vanno in classe: un atteggiamento più indulgente dei genitori sulla presenza a scuola negli ultimi anni e "l'inefficacia dello Stato nei suoi sforzi per ridurre l'assenteismo cronico".



