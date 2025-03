Trump: 'L'Ue ha speso più per il petrolio russo che per Kiev'

"Sto lavorando instancabilmente anche per porre fine al feroce conflitto in Ucraina". Sono le parole di Donald Trump nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Congresso, secondo le anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca.

"Milioni di ucraini e russi sono stati uccisi o feriti inutilmente in questo conflitto orribile e brutale, di cui non si vede la fine. Gli Usa hanno inviato centinaia di miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina". Nel frattempo, ha attaccato il presidente americano, "l'Europa ha speso più soldi per acquistare petrolio e gas russi di quanto ne abbia spesi per difendere l'Ucraina. E Biden ha speso più soldi dell'Europa".

"In settimana intraprenderò un'azione storica per espandere drasticamente la produzione di minerali critici e terre rare qui negli Stati Uniti", assicura Trump.



