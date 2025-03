Vance, Zelensky accetterà colloqui di pace con la Russia

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 03 MAR - Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance si è detto fiducioso che il leader ucraino Volodymyr Zelensky accetterà alla fine i colloqui di pace con la Russia dopo il fallito incontro con Donald Trump di venerdì.

In un'intervista rilasciata a Fox News, Vance ha affermato che il presidente ucraino ha "mostrato un chiaro rifiuto di impegnarsi nel processo di pace" auspicato dal presidente americano. "Penso che Zelensky non fosse ancora pronto - ha detto - e penso, francamente, che non lo sia ancora, ma penso che prima o poi ci arriveremo. Dobbiamo farlo." (ANSA-AFP).



