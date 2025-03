Usa, Europa investa in difesa per garantire sicurezza Kiev

Gli Stati Uniti "accolgono con favore gli europei che assumono un ruolo guida nella sicurezza europea" ma il Vecchio Continente deve investire "nelle proprie capacità per poterlo fare". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz alla Casa Bianca sottolineando che "sia Starmer che Macron hanno dimostrato la volontà di farlo ma devono investire nella difesa per essere in grado". "Il nostro team è pronto a lavorare con Starmer" sull'Ucraina, ha aggiunto il funzionario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA