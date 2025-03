Donald Trump dice di non aver "ancora parlato" di interrompere gli aiuti all'Ucraina. Ma poi avverte Volodymyr Zelensky. "La Russia vuole un accordo, gli ucraini vogliono un accordo. Se non lo fa, non durerà a lungo".

Lo ha detto Donald Trump riferendosi a Voldymyr Zelensky. Così il presidente ha risposto ad una domanda sull'allineamento tra le posizioni di Mosca e Washington come sostenuto dal Cremlino.





