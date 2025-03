Speaker Camera Usa, Zelensky dovrebbe dimettersi

Lo speaker della Camera Usa Mike Johnson ha suggerito, in un'intervista alla Nbc news, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky debba dimettersi se non firma l'accordo sui minerali rari e se non accetta di porre fine alla guerra. "Qualcosa deve cambiare. Deve tornare in sé e presentarsi al tavolo dei negoziati in segno di gratitudine, oppure qualcun altro deve guidare il Paesse al suo posto", ha detto il repubblicano che, tuttavia, ha definito la guerra in Ucraina "ingiusta" e Vladimir Putin "una persona pericolosa".

"E' un comunista della vecchia scuola. Non ci si può fidare di lui", ha detto Johnson.



