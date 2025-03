Rubio firma ordine per 4 miliardi di aiuti militari a Israele

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha reso noto di aver firmato una dichiarazione per accelerare circa 4 miliardi di dollari di aiuti militari a Israele.

"Ho firmato una dichiarazione per utilizzare le autorità di emergenza per accelerare la consegna di circa 4 miliardi di dollari di aiuti militari a Israele", ha detto Rubio in una breve dichiarazione, sottolineando che l'embargo parziale sulle armi imposto dall'ex presidente Joe Biden è stato revocato.





