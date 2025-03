Robert Kennedy, fermare il morbillo è una priorità

Con il focolaio di morbillo in Texas in aumento, il ministro della Sanità Robert Kennedy ha detto che fermare l'epidemia è una sua priorità e tra i passi elencati a questo scopo ha indicato il sostegno ai vaccini.

"Riconosco il grave impatto del focolaio sulle famiglie, i bambini e gli operatori sanitari", ha detto Rfk, un noto anti-vax.

I casi di morbillo in Texas sono saliti a oltre 150 da gennaio, con altri casi registrati nel vicino New Mexico e in altri stati Usa tra cui il Kentucky e il New Jersey. Venti pazienti sono stati ricoverati in ospedale e un bambino non vaccinato è morto.



