"L'accordo sulla tregua in Ucraina è ragionevolmente vicino". Lo ha detto Donald Trump in un incontro con Volodymyr Zelensky. Trump ha però avvertito che l'Ucraina "dovrà fare compromessi" con la Russia per arrivare ad una tregua. "Non saranno così grandi come alcune persone pensano", ha assicurato.



